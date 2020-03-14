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Проекты 118 финалистов премии "Бизнес-успех" оценят в Москве 20 марта

Символ премии - "Золотой домкрат" и сертификаты на обучение по программе Executive MBA от Корпорации "Синергия" получат 15 проектов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Жюри оценит проекты 118 финалистов премии "Бизнес-успех", которая пройдет 20 марта в Москве в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни". Среди них - новизна идеи, перспективность, социальная ответственность, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"Финал национальной премии "Бизнес-успех" пройдет 20 марта в Москве в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни" и объединит около 2 тыс. участников. Жюри оценит проекты 118 финалистов премии "Бизнес-успех" по разным критериям, 15 из них получат символ премии - "Золотой домкрат" и сертификаты на обучение по программе Executive MBA от Корпорации "Синергия", - говорится в сообщении.

Финалисты из Тамбовской, Рязанской областей, Северного Кавказа и других регионов расскажут, как заработать на виртуальной реальности, создать ресторан для гастрономического туризма, сделать удобный сервис доставки еды, войти в топ-20 самых быстрорастущих интеграторов спутникового мониторинга в мире.

"Для нас важно, что финал крупной общероссийской премии будет проводиться в Москве. Поддержке предпринимательства мы уделяем особое внимание, благодаря чему столица сохраняет лидерство по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас их в городе более 751 тыс. Это 12,6 % от их количества в целом по стране", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Национальная премия "Бизнес-успех" - совместный проект общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ.

С 2011 года в поддержку премии "Бизнес-успех" провели 103 межрегиональных форума. В прошлом году 169 предпринимателей получили награду как лидеры региональных этапов премии. Основная цель проекта - популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России. Призовой фонд премии составляет 80 млн рублей.

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