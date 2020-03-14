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75-летие Победы

В Крыму начался мониторинг состояния воинских захоронений

По его итогам сформируют карту мероприятий по проведению в апреле цикла субботников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Мониторинг состояния воинских захоронений начался в субботу во всех муниципальных образованиях Республики Крым. Акция приурочена к 75-летию Победы, сообщил ТАСС координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" в регионе Владислав Ганжара.

В декабре 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что власти республики планируют отреставрировать к 2025 году 100 объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

"Сегодня в Республике Крым стартовал мониторинг памятных мест, воинских захоронений, которых много на территории республики. Их состояние разное, особенно в удаленных уголках полуострова. Активисты проводят мониторинг по проблемным точкам, где необходимо провести восстановительные работы", - сообщил ТАСС Ганжара.

По итогам мониторинга будет сформирована карта мероприятий по проведению в апреле цикла субботников, участники которых будут приводить в порядок захоронения воинов Красной армии, павших при обороне и освобождении Крыма. В них примут участие представители "Волонтеров Победы", "Молодой гвардии" и других общественных организаций.

По данным регионального госкомитета по охране культурного наследия, в республике на учете состоит около 900 воинских захоронений.

Экипаж машины боевой

Дмитрий Бондарев, секретарь первичной организации партии "Единая Россия" в Симферополе, рассказал ТАСС, что благодаря поисковой работе удалось установить имена воинов-танкистов, погибших при освобождении города и захороненных безымянными на одном из кладбищ.

По его словам, это были четыре заброшенных могилы. Никто из местных жителей ничего о них не знал. Ходили легенды, что это была разведгруппа, которую немцы расстреляли в воздухе. Оказалось, что все далеко не так. Партийцы обратились в архив Минобороны РФ, откуда пришел ответ, что в этих могилах захоронен танковый экипаж, который погиб во время налета фашистской авиации в апреле 1944 года на советскую танковую колонну.

"В экипаже двое украинцев и двое русских. Трое погибли сразу, четвертый умер уже в госпитале, но его захоронили вместе с боевыми побратимами. Фамилии установлены. Ведем поиск родных, чтобы через 76 лет они могли узнать, где лежат их героические предки", - отметил Бондарев.

Захоронение было приведено в порядок: установлена ограда, водружена стела с красной звездой и табличками с выгравированными на них воинскими званиями, фамилиями, именами и отчествами танкистов. У подножия высажены цветы.

По словам Ганжары, в ближайшее время будет проведена работа по постановке захоронения на учет.

На территории Крымского полуострова велись ожесточенные бои в 1941-1942 годах по обороне и в 1944 году по освобождению от немецко- фашистских оккупантов, в которых, по разным оценкам, погибли до 1 млн человек. В Крыму два города-героя: Севастополь и Керчь, отмеченных за мужество и героизм своих защитников в годы ВОВ.

Теги
РоссияКрым75-летие Победы
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