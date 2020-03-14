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На реконструкцию дорог в сельских районах Дагестана в 2020 году направят 165 млн рублей

На эти средства реконструируют 10,3 км автодорог

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Реконструкцию более 10 км дорог в сельских районах Дагестана планируется провести в 2020 году по программе развития сельских территорий, на эти цели будет направлено 165 млн рублей, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"По программе развития сельских территорий в сельской местности в 2020 году планируется реконструировать 10,3 км сельских автодорог на сумму 165 млн рублей. Реализация данных мероприятий обеспечивает устойчивое развитие сельских территорий, снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции и транспортную связность территорий", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что в 2019 году по этой программе в республике было построено и реконструировано семь автодорог общей протяженностью 30 км с общим объемом финансирования 323,8 млн рублей, из которых 273,9 млн рублей составили средства федерального бюджета.

По словам собеседника агентства, в этом году планируется продолжить реконструкции дороги Грозный - Ботлих - 7 км дороги на участке "Хунзах - Араканская площадка" были сданы в эксплуатацию в 2019 году, еще 10 км той же дороги (с 117 по 127 км) запланирован к завершению в первом полугодии этого года. "В целом на эти объекты в 2019 году было выделено 200,8 млн рублей федеральных средств", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в 2019 году были продолжены работы по соединению районных центров с Махачкалой дорогами с асфальтобетонным покрытием, такие работы велись в Кулинском, Тляратинском, Цумадинском районах. "Завершены работы по соединению районного центра - села Агвали в Цумадинском районе дорогой с асфальтобетонным покрытием и вводом в эксплуатацию 5,15 км автомобильной дороги республиканского значения Муни - Агвали", - добавил представитель ведомства.

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