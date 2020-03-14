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Распространение коронавируса нового типа

В Ингушетии перенесли празднование юбилея вхождения в состав России

Мероприятия пройдут 1 мая

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб Ингушетии про предупреждению распространения коронавируса отменил все намеченные на 17 марта массовые мероприятия в честь 250-летия вхождения региона в состав Российского государства и перенес их на 1 мая. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

"Оперативным штабом Ингушетии по предупреждению распространения коронавируса принято непростое, но крайне важное решение о переносе всех массовых мероприятий до 1 мая. В связи с этим активности в рамках празднования 250-летия вхождения в состав России, подразумевающие большое скопление людей, в марте проводиться не будут", - сказали в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

Теги
РоссияИнгушетияРаспространение коронавируса нового типа
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