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Участники акции по сохранению бурятского языка написали диктант о герое Советского Союза

На 34 площадках собрались около 500 жителей Агинского Бурятского округа

ТАСС, 14 марта. Участники акции, посвященной сохранению бурятского языка, написали диктант о герое Советского Союза Илье Балдынове. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Около 500 жителей Агинского Бурятского округа, собравшиеся на 34 площадках, присоединились к всемирной акции грамотности - Всебурятский диктант "Эрдэм" ("Знание"), посвященной сохранению бурятского языка. В этом году юбилейная - пятая по счету акция - приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники написали диктант о Герое Советского Союза Илье Балдынове", - сообщили в пресс-службе.

Гвардии полковник Илья Васильевич Балдынов родился в 1903 году в Иркутской области, свой путь на войне начал с должности командира 190-го кавалерийского полка, воевал на Закавказском, Кавказском, Крымском и Северо-Кавказском фронтах, участвовал в обороне Крыма и Кавказа. Ему присвоено звание Героя Советского Союза за умелое командование дивизией и героизм в боях во время советско-японской войны 1945 года. Организаторы отметили, что тема, выбранная для диктанта в этом году, очень воодушевила участников акции - многим было интересно не только проверить свои знания, но и узнать больше о легендарном военачальнике - буряте, который воевал в Крыму, на Кавказе, участвовал в боях против японской Квантунской армии.

Всебурятский диктант "Эрдэм" - ежегодная образовательная акция Читинского филиала президентской академии, реализуемая при поддержке губернатора Забайкальского края, правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа. Мероприятие организуется по аналогии со всемирной акцией "Тотальный диктант" - участники пишут диктант в единый день и в единое время. "Попробовать свои силы могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, вне зависимости от возраста, национальности и места проживания. В этом году в акции приняли участие жители Забайкальского края, Республики Бурятия, разных городов России, Монголии, Турции, США, Израиля, в каждом регионе присутствуют специальные координаторы", - уточнили организаторы.

"Сегодня у забайкальцев была возможность проверить и повысить уровень своей грамотности. Всебурятский диктант "Эрдэм" вносит свой вклад в сохранение и популяризацию бурятского языка. За эти пять лет он стал всенародным событием", - приводит пресс-служба слова и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края-руководителя Администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева.

Бурятский язык в России распространен в Бурятии, Иркутской области, в Забайкальском крае, где проживают около 74 тыс. этнических бурят. В 2005 году ЮНЕСКО официально признала бурятский язык исчезающим.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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