Новые профессии освоят более 2 тыс. жителей Ставрополья старшего возраста в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Новые профессии или навыки по существующей специальности освоят более 2 тыс. жителей Ставропольского края старше 50 лет в рамках национального проекта "Демография" в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Министерства труда и социальной защиты населения.

"В текущем году уже приступили к обучению 544 человека и до конца года планируем обучить еще около полутора тысяч граждан. С 2020 года категорию расширили, теперь могут пройти переподготовку и повысить свою квалификацию все граждане, которым на момент обучения исполнится 50 лет и старше", - сказал собеседник агентства.

В министерстве отмечают, что получение новой востребованной профессии повышает конкурентоспособность людей старшего возраста на рынке труда. Время поиска работы соискателей старше 50 лет в регионе сократилось вдвое - с 12 месяцев до 3-6 месяцев.

В 2019 году новые профессии по программе переобучения предпенсионеров получили более 1,2 тыс. жителей края. Участники выбирали профессии специалиста по закупкам, бухгалтера, кадровика, воспитателя, повара, массажиста, кондитера, медсестры и так далее. Еще более 1,8 тыс. предпенсионеров прошли переподготовку или повысили квалификацию.

"Например, специалиста отдела закупок научили применять важные изменения в трудовом законодательстве, воспитателя дошкольного образования обучили иностранному языку, работник кадровой службы получил дополнительные юридические знания, а медбрат переквалифицировался на массажиста", - сообщили в министерстве.

На время обучения участники программы, не имеющие постоянной работы, получают стипендии. "Для работников предприятий и организаций края предлагаются дистанционные формы обучения, чтобы создать комфортные условия для обучающихся и не отрывать от трудовой деятельности. На сегодня перечень профессий, по которым наши граждане проходят или уже завершили обучение, достаточно обширен и затрагивает многие сферы деятельности", - отметили в пресс-службе.

О нацпроекте "Демография"

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и состоит из пяти федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", который включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.