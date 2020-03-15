Единственный в стране иппотерренкур откроют в Железноводске к лету

ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Единственный в стране иппотеренкур (конная тропа в лесу) будет открыта к июню в Железноводске (Ставропольский край). Первым по нему проедет жеребец Сирдар, которого подарил президенту России Владимиру Путину арабский шейх, сообщил ТАСС в воскресенье глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Эко-тропа соединит Терский конезавод и Железноводск, также она будет выходить к Курортному озеру, которое в настоящее время благоустраивается. Планируем запустить первых туристов по ней к 1 июня. Первым по иппотерренкуру проедет конь Сирдар, который принадлежит президенту России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обустройство ипотерренкура не потребует существенных затрат. "Необходимо провести санитарную обрезку деревьев, тропу расчистить, сделать кормушки для лошадей", - добавил Моисеев. Он уточнил, что конная тропа пройдет по живописным местам в лесу у горы Развалка. Протяженность троп будет около 70 км.

Как напомнили в городской администрации, чистокровного скакуна Сирдара подарил президенту Владимиру Путину арабский шейх в 2003 году. Конь содержится в Терском племенном конезаводе №169, расположенном у подножия горы Змейки недалеко от города Минеральные Воды.

Терский конный завод основал в 1889 году граф Сергей Строганов. В 1922 году по распоряжению маршала Буденного Терский стал государственным военным заводом под литерой 169. Предприятие является флагманом арабского коневодства в России.