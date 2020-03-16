На большей части Приморья официально объявили пожароопасный сезон

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон официально начался в 21 муниципальном образовании Приморья из 34, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства. В указанных муниципалитетах существует высокий риск лесных пожаров, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности.

"В 21 муниципальном образовании Приморского края начался пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписала председатель регионального правительства Вера Щербина", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожароопасный сезон открыт с 15 марта.

В число муниципалитетов, где начался сезон, вошли города Владивосток, Находка, Партизанск, Дальнегорск, Артем, а также большинство южных районов региона. По данным властей, для защиты населенных пунктов от лесных пожаров задействованы 660 человек, используется 160 единиц техники, ранцевые огнетушители, воздуходувки.

В 2019 году пожароопасный сезон в Приморском крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался уже в январе. По данным ФГБУ "Авиалесоохрана", в прошлом году в крае произошло 578 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 66,859 тыс. га. В то же время август 2019 года в крае оказался самым дождливым за всю историю наблюдений: всего семь солнечных дней и трехмесячная норма осадков.

По информации Приморского гидрометцентра, в этом году зима в крае также выдалась теплой, однако количество снега превышает норму в 1,5 раза. Благодаря этому пожароопасный период начинается на две-три недели позже обычного.