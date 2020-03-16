Прожиточный минимум в КБР превысил 10,8 тыс. рублей в четвертом квартале 2019 года

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии (КБР) в четвертом квартале 2019 года превысила 10,8 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов. По данным республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты, величина прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом снизилась по всем социальным группам.

"Величина прожиточного минимума на душу населения по социально-демографическим группам <...> КБР за IV квартал 2019 года <...> составила 10 тыс. 872 рубля, трудоспособное население - 11 тыс. 330 рублей, пенсионеры - 8 тыс. 551 рубль и дети 11 тыс. 472 рубля", - сказал Асанов.

В третьем квартале 2019 года, по данным министерства, величина прожиточного минимума в КБР составляла 11 тыс. 199 рублей, для трудоспособного населения она достигала 11 тыс. 646 рублей, для пенсионеров 8 тыс. 751 рубль и для детей 11 тыс. 945 рублей.

Величина показателя рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины и данных службы статистики об уровне потребительских цен на продукты питания. На основе этого показателя производятся расчеты по социальным выплатам.