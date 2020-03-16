{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Власти Дербента направят более 11 млн рублей на благоустройство Воинского кладбища

В настоящее время на нем находятся 911 захоронений военнослужащих, погибших в разные годы

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Дербента к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне благоустроят Воинское кладбище города, на это планируется направить более 11 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Мемориальных именных табличек на могилах на Воинском кладбище не было, имена погибших воинов были выбиты на самих надгробиях. Но из-за того, что надгробия периодически красили, данные о захороненных в них людях были уже еле видны. Поэтому администрация города решила к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сделать полную реконструкцию кладбища", - сообщил собеседник.

Организатором аукциона "Ремонт воинского кладбища в городе Дербент" выступило муниципальное бюджетное учреждение "Управление ЖКХ города Дербент". Начальная максимальная цена контракта составляла 12,918 млн рублей. Источник финансирования - городской бюджет.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, на участие в тендере поступили три заявки, одна из которых была признана несоответствующей федеральному закону о контрактной системе. Из двух других участников победителем была признана компания, предложившая наименьшую цену за исполнение контракта - 11,1 млн рублей.

Победитель должен будет в 30-дневный срок с момента подписания контракта привести в порядок территорию кладбища (дорожки, газоны, стены и др.), а также изготовить именные мемориальные таблички.

Воинское кладбище в Дербенте было создано в 1942 году, в настоящее время на нем находятся 911 захоронений военнослужащих, погибших в разные годы, в том числе 228 солдат и офицеров Дербентского гарнизона русской императорской армии.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Минприроды и "Лукойл" будут сотрудничать в восстановлении и охране популяции сайгака
За последние 30 лет число этих копытных сократилось в 40 раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС