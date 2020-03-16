Власти Дербента направят более 11 млн рублей на благоустройство Воинского кладбища

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Дербента к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне благоустроят Воинское кладбище города, на это планируется направить более 11 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Мемориальных именных табличек на могилах на Воинском кладбище не было, имена погибших воинов были выбиты на самих надгробиях. Но из-за того, что надгробия периодически красили, данные о захороненных в них людях были уже еле видны. Поэтому администрация города решила к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сделать полную реконструкцию кладбища", - сообщил собеседник.

Организатором аукциона "Ремонт воинского кладбища в городе Дербент" выступило муниципальное бюджетное учреждение "Управление ЖКХ города Дербент". Начальная максимальная цена контракта составляла 12,918 млн рублей. Источник финансирования - городской бюджет.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, на участие в тендере поступили три заявки, одна из которых была признана несоответствующей федеральному закону о контрактной системе. Из двух других участников победителем была признана компания, предложившая наименьшую цену за исполнение контракта - 11,1 млн рублей.

Победитель должен будет в 30-дневный срок с момента подписания контракта привести в порядок территорию кладбища (дорожки, газоны, стены и др.), а также изготовить именные мемориальные таблички.

Воинское кладбище в Дербенте было создано в 1942 году, в настоящее время на нем находятся 911 захоронений военнослужащих, погибших в разные годы, в том числе 228 солдат и офицеров Дербентского гарнизона русской императорской армии.