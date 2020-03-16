В Черкесске посадят около 4 тыс. деревьев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ЧЕРКЕССК, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. деревьев планируют посадить в Черкесске в Карачаево-Черкесии - по числу жителей города, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В преддверии Дня Победы в Черкесске будет посажено 3819 деревьев - по количеству жителей города, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Высадка планируется в нескольких районах города, в общественных парках и скверах. В настоящее время идет подготовка к озеленению города, закупаются саженцы", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава региона Рашид Темрезов в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования юбилея сообщил, что из республиканского бюджета будут проведены единовременные выплаты 115 ветеранам Великой Отечественной войны в размере 50 тыс. рублей. Труженики тыла и вдовы погибших фронтовиков получат выплаты в размере 5 тыс. рублей.

На сегодняшний день в Черкесске проживают 51 ветеран, 443 труженика тыла и вдов ветеранов войны.