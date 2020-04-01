Форель на 50-метровой глубине. Почему рыбное хозяйство устроили внутри горы

В 70 км от Мурманска в сторону финской границы в поселке Верхнетуломский природа совсем другая: хвойных деревьев больше, сосны и ели высокие, почти как в средней полосе, на лапах снежные шапки — сказочная красота! Поэтому в лесу не сразу заметна бетонная стена с огромными воротами. Именно здесь находится Верхнетуломская ГЭС — самая мощная и уникальная, потому что подземная. Но это не все сюрпризы: внутри нее спрятано от глаз форелевое хозяйство

Если мы ГЭС увидели не сразу, то глаз видеокамеры наружного наблюдения засек нас издалека, распахнул ворота дежурный, и стало понятно — нас ждали. Как на любой ГЭС, здесь строгая пропускная система: стратегический объект. Предъявляем аппаратуру, паспорта и въезжаем в тоннель. Очень хочется увидеть радужную форель, которую выращивают здесь, на станции, под землей и в темноте.

268 мегаватт под землей На Кольском полуострове 17 гидроэлектростанций, они образуют четыре каскада. Ее построили в рекордно короткие сроки по проекту советских и финских инженеров, над воротами на въезде в бетоне высечены даты большой стройки: "1962−1965". В этом году станция отметит юбилей — 55 лет. Здесь, в недрах скалы, находятся четыре гидроагрегата, вырабатывающие сообща 268 МВт электроэнергии.

Турбины — ровесники самой станции, все годы существования ГЭС работают как часы. Но и часы время от времени надо настраивать. Сейчас на станции идет большая модернизация, на четвертом гидроагрегате меняют рабочее колесо. Далее поэтапно модернизируют все турбины с увеличением мощности каждой на 8 МВт. Поэтому экскурсии по станции, как хотелось, не получилось, едем сразу к цехам рыбного завода. Когда становится страшно любопытно… Длина тоннеля 320 метров, он высечен в скале и ведет вниз, почти на 100 метров под землю. Форелевое хозяйство — на 50-метровой глубине. Если над машинным отделением ГЭС большей частью поверхность земли, то над тоннелями рыбзавода — Верхнетуломское водохранилище, образованное плотиной на реке Тулома и озере Нотозеро. Жутковато становится, когда видишь, как по гранитным стенам, по полу журчат ручейки… Но невероятно любопытно — как же там все устроено, что за люди добровольно заточили себя в подземелье и кому вообще в голову пришло разводить тут рыбу. "Это единственный в Мурманской области завод, который производит посадочный материал форели и единственный в мире, расположенный под землей", — встречает нас хозяин рыбозавода, если официально — директор компании "Арктик-Салмон" Сергей Прудник.

Описание Директор ООО "Арктик-Салмон" Сергей Прудник © Лев Федосеев /ТАСС

"Когда станцию проектировали, здесь по замыслу архитекторов должен был быть рыбоход. Тулома-то — река лососевая, дорогу рыбе плотиной перегородили, думали, она по этому искусственному рыбоходу на нерест будет ходить, лифт специальный построили для рыбы. Только природу не обманешь. Всего один раз зашла семга в этот рыбоход в 1965 году, на этом все", — рассказывает Прудник. Так и стоял этот рыбоход в тоннеле до 1992 года, пока ученым и работникам станции не пришла в голову мысль, что помещения могут принести пользу. Тогда-то и был рыбоход переоборудован в завод по выращиванию рыбы. Оборудование поставили финны, строительство и монтаж вела финская фирма "Атри", все автоматизированные системы работают исправно уже 28 лет. Столько же трудится на заводе Валентина Беляева — рыбовод по призванию. В разные годы она была и техником-рыбоводом, и директором завода, сейчас — заместитель.

Описание Валентина Беляева и Сергей Прудник © Лев Федосеев /ТАСС

"Кем только не была за столько лет! — смеется Беляева. — Я вообще окончила Мурманский государственный технический университет по специальности "инженер-технолог рыбы и рыбной продукции", ихтиологию изучала, мечтала в море ходить, но все сложилось по-другому — здесь вот отработала 28 лет, так что про форель я знаю все!" Несмотря на солидный стаж, у женщины, что называется, глаз горит, сразу видно, что свое дело она любит и тяжелая работа ей совсем не в тягость. Если учесть, что штат сотрудников форелевого завода — всего четыре человека вместе с директором, становится понятно, что практически все производство здесь на ней и держится. А производит завод в среднем 1,5 млн мальков в год! Первым делом — в инкубатор! Два темных помещения со стеллажами, отгороженные от цеха плотной черной брезентовой тканью, постоянное журчание воды, на полу сыро… Это место, где в специальные лотки закладывают икру, она созревает примерно в течение месяца, потом из нее получаются личинки-головастики, а далее — посадочный материал, мальки. На весь цикл от икринки до готового посадочного материала уходит полгода, но именно отсюда все начинается. "Ясли" — так называет этот мини-цех Валентина Михайловна. "Это очень интересно, когда заложил икру, а потом смотришь, внутри глазки двигаются… Смотрите, одни лотки с икрой, другие — уже с личинками. Они маленькие еще — 80 миллиграммов. Сейчас короткий период, когда их можно беспокоить, но есть стадии в общем цикле созревания, когда личинкам необходимо обеспечить полный покой, абсолютную темноту, ну и, конечно, поддерживать определенную температуру воды, уровень кислорода".

Для икры нужна температура воды +10 градусов, для малька — не выше +14. Особенность производства в том, что воду не нужно специально подогревать. Холодная проточная вода из водохранилища смешивается с теплой водой из системы охлаждения ГЭС — получаются идеальные условия для разведения малька. "Вот в лоточке икринки, из которых уже проклюнулись головастики. А вот уже те, которые избавились от желточного мешочка, поднялись на плав и могут начинать питаться кормом. Живчики! Они сбиваются в кучу, прижимаются друг к дружке, процесс называется "веерение", так у них проявляется рефлекс подражания. Хорошая реакция у малька! В этом возрасте они наглые, расталкивают своих сородичей. Борьба за жизнь идет", — вдохновенно рассказывает Беляева.

Как только малек, избавившийся от мешочка, начинает подниматься к поверхности лотка, его можно пересаживать в садки-бассейны, в общем цеху их 28 емкостью 7 кубов каждый. Три-четыре дня, говорит Валентина Михайловна, и все "малыши" уже на плаву, главное — вовремя подкармливать. Процесс автоматизирован, "умная" техника все делает по заданному алгоритму. "Вот видите, каждый бассейн из 28 здесь отображается. По каждому датчики выдают информацию: количество рыбы, навеску (средний вес материала, взятого для анализа — прим. ТАСС), температуру. Вот, например, температура воды +11,12 градуса, рацион 5%. В день малек в этом садке съедает 874 грамма — почти килограмм корма", — говорит Беляева.

По мере роста мальков сортируют, рассаживают в разные садки, корма подбирают определенной фракции в зависимости от размера малышей. Закупают корма в Дании. В России своего производства кормов нет. Работает завод строго под заказ, спрос есть, отмечает Сергей Прудник. "В этом году заказ — 1,3 млн малька. Отдаем в Архангельск, Карелию, и сейчас Мурманская область начинает брать хорошо. Открываются новые хозяйства аквакультуры, в основном небольшие, частные. Вот в Ура-Губе на реке Ура открылось, в поселке Причальном, на острове Зеленый на реке Тулома, еще одно действует в поселке Верхнетуломский. Там у них садки стоят прямо на реках, ведь форель можно выращивать только в чистой проточной речной воде".

Описание Ярко-красная полоса вдоль тела самца в брачный период становится почти бордовой © Лев Федосеев/ТАСС

Заказчики берут на заводе мальков весом 5−10 граммов, или, как там его называют, посадочный материал, затем доращивают в своих садках и только потом продают в магазины. Полный цикл выращивания форели — около 2,5 года. Правда, можно продавать рыбу и через полтора года, и через год, когда она достигнет веса 300 граммов, но такая рыба пользуется спросом только у рестораторов — именно 300-граммовая рыбка длиной 30−35 см аккуратно и красиво ложится поперек тарелки. Борьба за здоровье Технология производства здесь строго соблюдается, за здоровьем малька следят, Россельхознадзор берет посадочный материал на анализ дважды в год, ветслужба — каждые три месяца. Сергей Прудник показывает документы, заверяет: еще ни разу за все время работы завода замечаний по качеству рыбы не было. "А я вам так скажу: наша рыба чистая, у нас не бывает высоких температур, вода первой категории, потому что Верхнетуломское водохранилище — чистейший водоем, где нет промышленных выбросов. Ну и корма качественные, сбалансированные комплексом белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов". ​​​​​​ Родина радужной форели — Северная Америка, но, по словам Валентины Беляевой, эта хищница могла бы прекрасно адаптироваться и в наших северных реках, однако в России это не практикуют, предпочитают выращивать искусственно, а зарыбляют водоемы Кольского полуострова мальком семги. Этим занимаются два других рыбоводных завода: Княжегубский в Кандалакшском районе Мурманской области и Умбский в селе Умба на Терском берегу. Еще один секрет открывает директор завода:

"Рыбовод у нас, Валентина Михайловна, не просто профессионал, настоящая хозяйка, заботливая и бескомпромиссная. Может ночи напролет сидеть в цехах, особенно сейчас, когда идут работы по модернизации станции. Время от времени могут отключать электропитание, а малек очень боится перепадов температур". Сама Беляева говорит, что привыкла за столько лет проводить в хозяйстве сутки подряд: "Каждую ночь я сама сижу здесь. Никому не доверяю. На ночь останавливают одну машину, и в это время надо не пропустить и включить свои насосы, чтобы теплая вода пошла на первый цех. Потому что можно остаться без теплой воды и без малька в итоге. Тогда вся работа за полгода насмарку". Полгода, примерно с ноября до июня, — самая напряженная работа, потом — можно "отдохнуть". Пробовали ли вы подоить рыбу? Во втором цехе завода — бассейны для рыбы, значительно больше объемом. Их всего восемь, но в каждом — 42 куба, и вода в них поступает без всякого подогрева, самотеком прямо из водохранилища. Здесь, в проточной воде, обитает маточное стадо и так называемый ремонт — взрослая форель в возрасте от одного до трех лет, которая нужна для пополнения маточного стада. Хорошая взрослая самка форели в один нерест способна дать до 6 тыс. икринок, это примерно пол-литровая банка. "Всех этих огромных самок цежу только я. И не усыпляю! Вообще есть специальные растворы, но мы их не применяем. Однажды попробовали, не понравилось, рыба очень сложно отходит после наркоза. Поэтому я делаю все сама в два дня: один день цежу, на второй — смотрю, где надо, делаю дойку повторно. И все живы". После нереста рыба слабая, поэтому кормят только с рук, несмотря на то, что в каждом садке есть кормушки. Каждую группу — самок, самцов и "ремонт" — держат отдельно, и век у каждой — свой.

"Вообще форель в дикой природе живет до 20 лет, — рассказывает Валентина Беляева, — примерно до десяти лет можно держать рыбу в маточном стаде, но мы держим только до шести лет, потом выбраковываем, ежегодно обновляем на 25−30%, пополняем более молодыми особями из "ремонта", а старую рыбу сжигаем. Так положено". Численность маточного стада в этом хозяйстве — около 600 особей, плюс самцы, плюс "ремонт", в итоге в бассейнах второго цеха содержится около 6 тыс. хвостов. Радуга в полярную ночь Время года рыба чувствует по температуре воды, в больших садках второго цеха она такая же, как в водоеме: зимой — холоднее, летом — более теплая. В теплое время активность форели возрастает, корма требуется больше, в холодное — все процессы замедляются. Как только температура воды достигает шести-семи градусов, рыба приступает к созреванию. "Обычно в природе нерест в апреле-мае, икра созревает с ноября по январь. Но мы в искусственных условиях можем регулировать эти циклы. Если очень надо, перед нерестом, чтобы ускорить процесс, резко поднимаем температуру — и период созревания сокращается. Делаем специально для рыбы и "полярную ночь" — почти как в природе. Перед нерестом обязательно разделяем самцов и самок, так как самцы созревают быстрее".