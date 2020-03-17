В райцентре Липецкой области к концу года откроется современный спорткомплекс

ЛИПЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Современный спортивно-оздоровительный комплекс откроется к концу года в райцентре Долгоруково Липецкой области. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"К ноябрю долгоруковцы получат новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федеральной целевой программы развития физкультуры и спорта", - сказал он.

По словам Артамонова, сейчас для нового учреждения уже построен фундамент, идет прокладка инженерных коммуникаций, завозятся металлоконструкции для каркаса основного здания. Как ожидается, там будет оборудовано два зала, где все желающие смогут заниматься игровыми видами спорта, а также настольным теннисом, тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой или общефизической подготовкой. "Кроме того, залы предназначены для массовых и зрелищных мероприятий", - отметил Артамонов.

Он напомнил, что на строительство спорткомплекса для райцентра с населением чуть более 5 тыс. человек было выделено свыше 24,2 млн рублей из федерального бюджета и более 69 млн рублей из областной казны и местного бюджета. "У нас большие планы по спортивной инфраструктуре, мы внедряем новые технологии в оборудовании спорткомплексов, чтобы жители региона получали самые современные сооружения, где можно заниматься спортом максимально эффективно", - подчеркнул Артамонов.