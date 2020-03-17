В Северной Осетии 73 сироты будут обеспечены жильем в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат жильем в 2020 году 73 сироты, сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания комиссии по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

"В текущем году в Северной Осетии будет приобретено 73 жилых помещения для детей-сирот. Счастливых новоселов станет больше, чем в 2019 году, когда ключи от благоустроенных квартир получили 66 детей-сирот из разных районов республики и города Владикавказ", - говорится в сообщении.

В качестве жилья для детей-сирот будут приниматься готовые квартиры, имеющие отделку под ключ, оборудованные новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов.

С 2016 года по поручению главы республики Вячеслава Битарова региональные чиновники берут шефство над выпускниками детских домов. Госслужащие должны помогать молодым людям в учебе, трудоустройстве, прохождении практики.