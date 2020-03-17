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Власти Дербента планируют реконструировать более 20 улиц в 2020 году

Ремонт улиц планируют провести за счет федеральных средств

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Реконструкция 22 улиц планируется в текущем году в дагестанском городе Дербенте за счет федеральных средств, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. Об этом сообщил во вторник мэр города Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Сегодня вместе с моим заместителем Арсеном Шерифовым и главным архитектором Дербента Исой Магомедовым встретились с руководителем комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незиром Гусейновым. Обсудили вопросы разработки проектно-сметной документации по развитию улично-дорожной сети Дербента. В эту программу включено 22 улицы нашего города. <…> В этом году для Дербента планируется выделить средства из федерального бюджета на реконструкцию этих 22 улиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее был проведен аукцион на разработку проектов, определены компании-проектировщики, проектирование по данным объектам "должно было быть завершено еще в декабре прошлого года, но из-за недобросовестной работы проектной организации, которая вызвала множество замечаний со стороны управления капитального строительства Дербента, процесс проектирования затянулся".

Глава города добавил, что на встрече с Гусейновым обсудили "замечания к проектно-сметной документации и подход специалистов к проектированию".

"Еще в начале проектных работ мы предупредили всех проектировщиков качественно подойти к проектированию и выработать пешеходоориентированные решения. Эти требования не были выполнены, мы представили перечень замечаний, который был проанализирован в рамках сегодняшнего совещания. Мы установили сроки необходимые для корректировки проекта. В ускоренном режиме проектная организация будет вносить коррективы и дорабатывать решения. В отношении проектных организаций, которые сорвали сроки, мы применили штрафные санкции", - написал Абакаров.

Он также сообщил, что улицы должны были быть "отреставрированы еще в рамках программы подготовки Дербента к празднованию 2000-летия, но работы тогда не были осуществлены".

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