Берега рек Нальчик и Баксан в Кабардино-Балкарии укрепят в 2020 году

НАЛЬЧИК, 17 марта. /ТАСС/. Берегоукрепительные работы на реках Нальчик и Баксан проведут в 2020 году в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 20,7 млн рублей, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в КБР.

"Минприроды КБР в 2020 году <...> предусматриваются руслорегулировочные работы на реке Нальчик в пределах поселения Нартан и на реке Баксан в пределах сельского поселения Заюково. Общая протяженность запланированных в текущем году руслорегулировочных работ в КБР составляет более 2 км, на реализацию этих работ будут направлены средства федерального бюджета в объеме 20,7 млн рублей", - сказал Шаваев.

Он также пояснил, что в конце прошлого года завершены работы по расчистке русла реки Баксан в районе слияния с Герхожан-Суу, где время от времени сходят селевые потоки. "Расчищен и углублен <...> участок реки Герхожан-Суу от селепропускного лотка до района впадения в реку Баксан", - добавил он. В КБР есть 72 берегоукрепительных сооружения, а в ремонте и укреплении нуждаются еще 6 км берегов рек, в разных районах республики.

На горных реках КБР весенне-летнее половодье продолжается с апреля по сентябрь, пояснил руководитель республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгений Богаченко. "С 1 ноября 2019 года по текущий момент сумма твердых осадков на метеостанции "Терскол" (расположена на высоте 2,1 тыс. м над уровнем моря) составила 140 мм, станции "Чегет" (высота 3 тыс. м) - 378 мм. Хотя за февраль выпало почти в полтора раза больше нормы, в целом за прошедший холодный период их сумма оказалась почти в два раза меньше средних многолетних значений", - сказал он, отметив, что малоснежная зима позволяет надеяться на безопасный паводковый период.

На 17 марта средняя высота снежного покрова по Терсколу составляет всего 35 см, по Чегету 86 см, это примерно в 1,3-1,5 раза ниже средних многолетних значений, отметил он. "В 2001-2002 годах, в год катастрофических паводков, высота снега составляла там более 1 м. "В связи с этим можно предположить, что <...> в предстоящий весенне-летний период сток талых и ледниковых вод может оказаться, как и в прошлом году, несколько ниже средних многолетних значений", - резюмировал Богоченко.