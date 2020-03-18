Мастерские народных промыслов создают в Забайкалье при поддержке президентского гранта

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Общественники Забайкалья на средства президентского гранта создают пять этномастерских для сохранения и развития традиционных народных промыслов в Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа. Уже в апреле мастера начнут обучать ремеслам молодежь, сообщила ТАСС учредитель АНО "Культура+" Дынцылма Дабаева.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. Прием заявок на второй конкурс начался 26 февраля.

"Сейчас мы занимаемся закупкой оборудования по деревообработке, а также станков для ювелирных работ. Мастера уже заняты подбором учеников, потому что к изготовлению мебели, аксессуаров или национальных костюмов нужно иметь способности. Обучаться народным ремеслам будут местные жители, основной упор мы делаем на молодежь. Уже в апреле начнутся интенсивные занятия", - сообщила Дабаева и отметила, что женщины очень хотят обучаться шитью национальной верхней одежды и валянию из овечьей шерсти, а вот мужчины к народным ремеслам проявляют меньше интереса.

Всего по проекту "Будущее народа - в его истоках" планируется открыть пять мастерских: по шитью верхней одежды, валянию овечьей шерсти и изготовлению из нее одежды, изготовлению традиционной бурятской мебели, пошиву бурятской обуви и изготовлению аксессуаров к одежде в национальном стиле. Авторы проекта отметили, что эти небольшие мастерские смогут полностью обеспечить нужды - от одежды и аксессуаров до обстановки юрты.

Во время обучения мастера вместе с учениками изготовят два комплекта мебели, 15 мужских, 15 женских и десять детских комплектов национальных костюмов и украшения к ним. Планируется изготовить 40 пар обуви для фольклорного коллектива. Дабаева сообщила, что первый показ национальной одежды, которую выполнят в новых этномастерских запланирован на июль 2020 года, второй показ пройдет в августе. Всего же организаторы планируют провести пять показов национальной одежды, посмотреть на которую смогут не менее 500 человек.

Дабаева разъяснила, что после окончания гранта, АНО "Культура+" планирует подать заявку еще на один проект, на этот раз на создание этнодеревни. "У нас уже будет оборудование, будет больше умельцев, которых нужно будет привлекать к нашей традиционной работе, и конечно, мы бы очень хотели создать этнодеревню, чтобы в ней сохранять культуру и умения", - отметила Дабаева.

Победители конкурса 2020 года

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.