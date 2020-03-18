Более 300 саженцев ясеня высадили в ходе акции "Сад памяти" в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, началась в Чеченской Республике высадкой более 300 саженцев ясеня. Мероприятие прошло неподалеку от смотровой площадки "Лестница в небеса" в Грозном.

"На долю старшего поколения выпала историческая миссия навсегда внести вклад в историю страны, в память народа своими героическими <...> подвигами. Нравственный долг нынешнего поколения - помнить, уважать и чтить заслуги старшего поколения, которые отдали свою жизнь стране, работали на страну и, когда нужно было, вставали на защиту", - сказал председатель Совета ветеранов Великой Отечественной Войны Эми Сулейманов.

В мероприятии принял участие внук маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.

Акция будет проходить с 18 марта по 22 июня, всего на территории Чечни планируется посадить около 45 тыс. саженцев ясеня. Всего в это время в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.