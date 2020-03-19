В Хабаровском крае организуют вылеты в удаленные районы для голосования по Конституции

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Избирком Хабаровского края планирует расширить перечень труднодоступных районов при голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, на вылеты туда предусмотрено 22 млн рублей. Об этом сообщил в четверг на брифинге председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

"Перечень труднодоступных территорий может быть расширен - в зависимости от погодных условий, отсутствия ледовой переправы, разлива реки, повреждения моста, то есть при затрудненной транспортной ситуации <...> Мы заранее спланировали вылеты вертолетов в некоторые поселения Ульчского, Комсомольского и Хабаровского районов, куда добраться в этот период [в апреле] никак нельзя. На эти цели у нас спланировано 22 млн рублей, это несколько больше, чем обычно", - сказал Накушнов, уточнив, что сумма больше на 6 млн рублей.

На предстоящем голосовании, как сообщил Накушнов, большее количество людей смогут отдать свои голоса вне помещений избирательных участков. "Если ранее выходили один день для голосования вне помещения избирательного участка и это было от 4% до 5%, или до 25 тыс. человек, то в этот раз - четыре дня и до 75 тыс. человек", - сказал Накушнов.

Члены избирательных комиссий будут выходить на дом и к тем, кто находится на карантине по коронавирусу. В Хабаровском крае это 662 человека - в большинстве жители края, которые вернулись из стран, где отмечена вспышка инфекции. Все они находятся дома под подпиской о соблюдении правил изоляции. Случаев заражения коронавирусом в регионе пока не выявлено.

"К людям, которые находятся на карантине, будут приходить на дом, они смогут проголосовать", - сказал Накушнов.

Он уточнил, что члены избирательных комиссий, которые будут работать с потенциально зараженными коронавирусом людьми, будут использовать маски и дезинфицирующие средства.

О поправках к конституции

Президент РФ во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.