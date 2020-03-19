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В Северной Осетии могут наладить производство медицинских масок

Соответствующее поручение Минпромтрансу дал глава республики Вячеслав Битаров

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил Минпромтрансу республики изучить вопрос организации производства медицинских масок в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава республики поручил вице-премьеру Игорю Касабиеву предпринять меры для завоза медицинских масок в республику. Кроме того, Вячеслав Битаров дал поручение руководителю министерства промышленности и транспорта Владимиру Марзоеву изучить вопрос, связанный с тем, чтобы в кратчайший срок организовать производство масок во Владикавказе", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Северной Осетии 75 человек находятся на самоизоляции, они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом. У всех отобраны биоматериалы для тестирования. Случаев заражения коронавирусом в республике не зарегистрировано. Указом главы Северной Осетии в республике введен режим повышенной готовности.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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