В Северной Осетии откроется отделение Российского исторического общества

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Отделение Российского исторического общества откроется на базе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом сообщил в пятницу журналистам член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Предварительно мы условились, что будем развивать отделение на базе университета, который имеет замечательные традиции исторического просвещения, исторического образования. На этой земле аланской, которая насыщена историей, очень важно с людьми об истории говорить профессионально для того, чтобы наши граждане не стали жертвами дилетантов", - отметил Могилевский.

По его словам, отделение объединит архивистов, музейщиков, ученых из академических институтов для того, чтобы популяризировать качественное историческое знание. "Думаю, что такое объединение историков позволит улучшить эту коммуникацию профессионалов", - сказал он.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры. На сегодняшний день отделения общества созданы уже более чем в 50 регионах страны. Согласно уставу, его целью является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.