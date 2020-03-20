Ставропольские чиновники изучают вопросы управления на базе цифровых данных

ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Образовательная сессия "Умный город" собрала более 40 представителей ставропольских территорий в Железноводске. В течение двух дней они изучают опыт цифровизации и оптимизации городских и туристических платформ, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В образовательной сессии участвуют более 40 человек, в том числе главы городов-курортов Железноводска, Пятигорска и Кисловодска. На примере Железноводска они изучают опыт цифровизации и оптимизации городских и туристических платформ. Модераторами встречи выступают представители госкорпорации "Росатом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сессии проходят деловые игры, лекции, участники получат новые знания и компетенции, которые будут полезны для развития структуры и процессов управления на базе цифровых данных. По окончании сессии выдадут сертификаты.

"Пилотный вариант программы уже запустили в Железноводске. Губернатор края Владимир Владимиров пообещал, что к 2024 году проект реализуем в Кисловодске. Для этого нам нужно учесть все особенности города: туристический потенциал, экономическую и социальную обстановку, вопросы транспорт, инженерных коммуникаций, коммунальную систему. Проект отвечает запросам времени, его реализация позволит решать проблемы быстро и эффективно", - написал в Instagram глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов.

Платформа "Умный город", разработанная компанией "Росатома" "Русатом инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". В феврале губернатор региона утвердил паспорт регионального проекта "Умные города Ставропольского края", в него вошли пять городов: Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Эти города станут тестовыми площадками проекта.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.