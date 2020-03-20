В КЧР открыли цех по пошиву многоразовых масок

ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Цех по пошиву многоразовых масок организовали в Карачаево-Черкесии, маски будут бесплатно раздавать жителям региона старше 60 лет, сообщил в пятницу член Общественной палаты КЧР Гарик Кургинян.

"Зная, что у нас сейчас дефицит масок, зная, что они дорогие, мы решили шить многоразовые маски для людей старше 60 лет, для людей, которые сами не могут их приобрести. Уникальность наших масок в том, что они многоразовые, их можно стирать и дальше использовать", - сообщил Кургинян в Instagram.

По его словам, с этой инициативой выступили волонтеры, маски проверены специалистами Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии. К понедельнику волонтеры сошьют более 500 масок. Все желающие смогут оставить заявку в социальных сетях и после получить маску бесплатно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.