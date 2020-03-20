Крупнейший производитель бахил на Ставрополье увеличит выпуск продукции на 50%

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейший в Ставропольском крае производитель одноразовых бахил компания "Вера" до конца марта увеличит объем выпускаемой продукции на 50%. Предприятие устанавливает новое оборудование, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"На сегодня объемы производства компании составляют до 50 тыс. пар одноразовых бахил в сутки. С запуском второго производственного участка этот показатель планируется увеличить на 50%. Работы по установке и налаживанию оборудования предприятие намерено завершить уже к концу марта", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, компания сейчас выпускает около 75% всех одноразовых бахил в регионе. "Ставропольские предприятия, выпускающие защитную медицинскую продукцию и обеззараживающие средства, сориентированы на снабжение, в первую очередь, региональных медицинских организаций и аптечных пунктов. Также, благодаря достаточным производственным мощностям, наши заводы частично восполняют еще и потребности других регионов России", - цитирует пресс-служба замминистра Дмитрия Макаркина.

По данным министерства, ежемесячно в крае выпускается более 2 млн пар одноразовых бахил. Кроме того, на Ставрополье производятся медицинские халаты, костюмы индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и другая продукция, востребованная в медицинских учреждениях.