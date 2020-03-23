На Ставрополье почти все должники рассчитались за электроэнергию

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Почти все должники в Ставропольском крае в феврале погасили долги за электроэнергию, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"В феврале 95% ставропольчан-должников полностью рассчитались с долгами за электроэнергию до введения ограничительных мер. Долги погасили 1 тыс. 252 юридических лица и 2 тыс. 546 физических лиц", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что с энергетиками полностью рассчитались по долгам юридические лица в Благодарненском, Ипатовском, Петровском, Туркменском, Минераловодском, Александровском, Андроповском и Новоселицком районах Ставрополья. Только 185 должников из категории физических лиц и 36 юридических лиц остались без электроэнергии за неуплату, что составило менее 6% от более 4 тыс. заявок на введение ограничений подачи электроэнергии, полученных от энергосбытовой компании.

"Своевременные расчеты за потребленную электроэнергию позволяют избежать дополнительных расходов - начисления пени и оплаты за услуги сетевой компании по новому подключению к линии электропередачи ранее отключенных должников", - отмечают в компании.

Компания "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".