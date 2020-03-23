ФСК модернизируют одну из ключевых подстанций на Ставрополье до конца 2021 года

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") до конца 2021 года модернизирует одну из крупнейших в Ставропольском крае подстанций - 330 кВ "Прикумск". Стоимость модернизации составит около 130 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Россети ФСК ЕЭС" начала основной этап модернизации коммутационного оборудования подстанции 330 кВ "Прикумск". До конца 2021 года на объекте будут реконструированы открытые распределительные устройства 110 кВ и 35 кВ. В результате повысится надежность электроснабжения восточных районов Ставрополья, включая промышленный центр региона - город Буденновск, где расположен химический комбинат "Ставролен" ПАО "Лукойл". Инвестиции в проект составят более 128 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, вместо маслонаполненного оборудования установят высоконадежные элегазовые выключатели. Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. Применяемый в них элегаз не горюч и не токсичен.

"В настоящее время на подстанции уже заменено восемь разъединителей и три выключателя 110 и 35 кВ. До конца 2021 года планируется монтаж еще 16 коммутационных аппаратов напряжением 110 кВ и 10 аппаратов - 35 кВ", - добавили в пресс-службе.

Мощность подстанции 330 кВ "Прикумск" составляет 400 МВА. Энергообъект обеспечивает транзит электроэнергии Ростовской АЭС и Буденновской ТЭС в энергосистему Ставропольского края, а также обеспечивает электроснабжение населенных пунктов Буденовского, Левокумского, Арзгирского и Нефтекумского районов с общим населением около 300 тыс. человек.

На территории Ставрополья ФСК ЕЭС обеспечивает бесперебойную работу семи подстанций общей трансформаторной мощностью 4 414 МВА (мегаватт-ампер).