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75-летие Победы

В Анапе отремонтируют мемориал "Вечный огонь"

Глава города Юрий Поляков попросил завершить ремонтные работы к 15 апреля

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Масштабные ремонтные работы в преддверии 75-летия Великой Победы начались в Сквере боевой славы на мемориале "Вечный огонь" в Анапе, сообщается на официальном сайте администрации курорта.

"Накануне 75-летия Великой Победы масштабные работы по ремонту и благоустройству развернулись в Сквере боевой славы на мемориале "Вечный огонь". В братской могиле здесь в разные годы похоронены герои революции и гражданской войны, партизаны-анапчане, воины, погибшие при освобождении города, и солдаты, умершие от ран в госпитале", - говорится в сообщении.

В настоящее время демонтировано старое покрытие монумента и смонтирована металлоконструкция для бетонного основания, на котором будут уложены плиты. Планируется заменить старую гранитную плитку на новую, более прочную. Кроме того, планируется отреставрировать таблички с именами анапчан, погибших в локальных конфликтах, и добавить новые. Также будет проведено дополнительное озеленение.

Отмечается, что подрядчик готов завершить ремонт объекта к началу мая, однако глава города Юрий Поляков попросил окончить работы к 15 апреля.

В 2011 году президент РФ подписал указ о присвоении Анапе почетного звания "Город воинской славы". В 1942 году гитлеровская армия прорывалась к Черноморскому побережью, чтобы получить выход к портам Новороссийска и Туапсе, который стал основной базой Черноморского флота, после того как был оставлен Севастополь, Батуми и доступ к месторождениям нефти на Северном Кавказе и в Закавказье. Оккупированная фашистами Анапа была важной точкой в плане наступления врага на Кавказ. В годы Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести свыше 5 тыс. жителей города.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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