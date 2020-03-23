{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Белгороде оцифровали документы свыше 188 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

Среди них есть наградные листы, фотографии и письма с фронта, учетные карточки солдат

КУРСК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники военного комиссариата оцифровали в Белгороде архив областного военкомата с документами участников Великой Отечественной войны. Более 188 тыс. личных карточек, фотографий, писем с фронта передадут из региона для музея "Дорога памяти", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Завершена оцифровка архива военкомата Белгородской области об участниках Великой Отечественной войны. Для размещения в музее "Дорога памяти" оцифрованы документы более 188 тыс. фронтовиков", - сказали в пресс-службе.

В числе оцифрованных документов из собственного архива военкомата Белгородской области - наградные листы, фотографии и письма с фронта, учетные карточки солдат. Для пополнения экспозиции музея в каждом районном отделе военкомата организовали работу мобильных пунктов оцифровки.

Музей "Дорога памяти", где будут храниться документы, откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияБелгородская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Автопарк властей Якутии задействуют для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус
Глава региона Айсен Николаев отметил, что в городе надо "проводить очень большое количество анализов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС