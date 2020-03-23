В Белгороде оцифровали документы свыше 188 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

КУРСК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники военного комиссариата оцифровали в Белгороде архив областного военкомата с документами участников Великой Отечественной войны. Более 188 тыс. личных карточек, фотографий, писем с фронта передадут из региона для музея "Дорога памяти", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Завершена оцифровка архива военкомата Белгородской области об участниках Великой Отечественной войны. Для размещения в музее "Дорога памяти" оцифрованы документы более 188 тыс. фронтовиков", - сказали в пресс-службе.

В числе оцифрованных документов из собственного архива военкомата Белгородской области - наградные листы, фотографии и письма с фронта, учетные карточки солдат. Для пополнения экспозиции музея в каждом районном отделе военкомата организовали работу мобильных пунктов оцифровки.

Музей "Дорога памяти", где будут храниться документы, откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.