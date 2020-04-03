На фронт вопреки запретам. История Василия Иванова — очевидца Потсдамской конференции

Василий Иванов родился в Чочунском наслеге (наслег — сельское поселение — прим. ТАСС) Вилюйского района в Якутии. После окончания семилетки решил поступить в культурно-просветительское училище в Якутске. Когда началась война, парню было 17 лет. Несколько раз он безуспешно пытался пойти добровольцем на фронт, но врачи отказывали: в детстве мальчик перенес серьезные заболевания, которые сказались на зрении и общем состоянии здоровья.

Близкие Иванова не забыли своего предка: ставят спектакль по его книге и делают копию уникального мундира, в котором Иванов был очевидцем Потсдамской конференции и Нюрнбергского процесса, чтобы передать его краеведческому музею Якутска. Рассказываем историю солдата, в 17 лет ушедшего на фронт, почти не говоря по-русски, и ставшего разведчиком.

Но в июне 1942 года упорный юноша врачебную комиссию все же прошел. "Дедушку не брали ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, но он все равно ушел на фронт добровольцем, прибавив себе год. Его мать Матрена Семеновна очень сильно не хотела его отпускать. Но уходил он на фронт именно ради матери, чтобы ее защитить, потому что больше всего боялся, что фашисты придут и убьют ее", — рассказывает внучка героя Маргарита Попова.

К концу войны Василий Иванов прошел Сталинград, участвовал в освобождении оккупированной Украины и штурмовал Берлин. Воевал в Сталинграде в 68-й гвардейской армии, после ранения на Юго-Западном фронте был командиром отделения 127 пограничных войск МГБ, на Донском фронте в 1-й гвардейской армии 38-й гвардейской дивизии служил разведчиком. Войну окончил 11 мая 1945 года на реке Эльбе под Берлином.

Поверил в Бога

Много было случаев на войне у Иванова. Как потом он рассказывал — именно там он поверил в Бога. "Была у него алюминиевая фляга, которую он всегда таскал с собой и держал возле сердца. И после войны она всегда была с ним, — вспоминает Маргарита. — Так вот, на ней явственно можно было увидеть три глубокие отметины. Именно столько раз пуля могла попасть ему в сердце..."

Происходили с юношей и мистические вещи. Один раз он вернулся с задания. Зайдя в землянку, от усталости сразу свалился спать. "И вот посреди ночи его будят. Женщина, неизвестно каким образом появившаяся, обращается к нему по-якутски и зовет его по имени. Все повторяет и повторяет, что нужно вставать. Дедушка все никак проснуться не мог, и женщина уже начала злиться, но все равно продолжала его будить", — говорит Маргарита Попова. В итоге Иванов все-таки проснулся и бросился из землянки. Через пару минут прямо в нее угодила бомба.

20 слов по-русски

Когда Василий уходил на войну, он знал всего 20 слов по-русски, но очень быстро выучил не только русский язык — стал разведчиком, брал в плен немцев. Внуки говорят, что дедушка был очень скромным и никогда не хвастался, поэтому для всех не считался из ряда вон выходящим тот факт, что он одним из первых вошел в бункер Гитлера и был единственным из всей Якутии участником Потсдамской конференции и Нюрнбергского процесса.

"С 30 апреля по 5 мая мы охраняли пешеходную дорожку и тайный бункер Гитлера, рейхсканцелярию, труп Геббельса во дворе Министерства иностранных дел, архивы вермахта, НСДАП и СС, личный штандарт фюрера", — пишет Василий Иванов в своей книге "Я вернусь...".

Как рассказывал сам ветеран, труп отравившегося ядом Геббельса с пеной изо рта наводил ужас. И на многочисленные вопросы — действительно ли мертв Гитлер? — он отвечал всегда утвердительно.