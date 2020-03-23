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В Вологодской области за два года полностью заменят устаревший школьный автопарк

В 16 муниципалитетов региона поступили 36 автобусов

ВОЛОГДА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области полностью обновит изношенный школьный автопарк в ближайшие два года. В понедельник в 16 муниципалитетов отправились очередные 36 школьных автобусов, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня утром мы вручили 36 школьных автобусов, которые уехали в 16 муниципалитетов. За последние три года, с 2016 по 2019 год, за счет средств федерального бюджета мы заменили парк и купили 100 автобусов, а в рамках программы губернатора "Школьный автобус" в прошлом году закупили 50 автобусов, в этом году закупим 67 автобусов, в следующем - 50. Мы выполним полностью программу по замене парка школьных автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет, финансирование мы сохранили в полном объеме", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По данным правительства области, на данный момент более 8 тыс. детей из 187 школ подвозят к учебным заведениям по 447 утвержденным маршрутам. Для этих целей используется около 300 специализированных транспортных средств.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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