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Назрань станет первым городом в Ингушетии, где разработают дизайн-код

К работе привлекли архитектурное бюро из Ростова-на-Дону

МАГАС, 23 марта /ТАСС/. Дизайн-код, который изменит внешний облик города, разработают в самом крупном городе Ингушетии - Назрани, разработкой проекта будут заниматься привлеченные из Ростова-на-Дону архитекторы, сообщил ТАСС мэр города Урусхан Евлоев.

"Мы решили стать первым городом в Ингушетии и одним из первых на Северном Кавказе, в котором будет разработан дизайн-код города. К данной работе мы привлекли архитектурное бюро из Ростова-на-Дону. Я уверен, что именно дизайн-код города станет отправной точкой в улучшении внешнего вида Назрани", - сказал Евлоев.

По его словам, разработка дизайн-кода Назрани будет начата до конца весны.

"Разработка дизайн-кода будет вестись в течение трех месяцев, по итогам чего к середине лета у нас должен быть эскизный проект дизайн-кода города. Работа будет вестись по следующим направлениям: наружная реклама (вывески, лайтбоксы, постоянное и временное оформление фасадов и витрин), малые архитектурные формы, остановочные павильоны и др., в проекте будут четко прописаны правила по оформлению. Внедрение кода города поменяет как и внешний облик города, так и положительно скажется на предпринимательстве - исчезнет потребность в том, чтобы "перекричать" чужую рекламу, теперь ставки только на уровень предоставляемых услуг", - добавил мэр.

Город Назрань был основан в 1781 году и на сегодняшний день состоит из 4 административных округов, в которых проживают около 120 тыс. человек. Это крупнейший город Ингушетии, являющийся ее экономическим и культурным центром.

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