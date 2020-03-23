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Земельный участок выделили для строительства многопрофильной больницы в Дербенте

В медицинском центре будут отделения реабилитации, патологии беременности, а также отделение для оказания паллиативной помощи

МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Дербента выделили земельный участок для строительства многопрофильной больницы с трехуровневой системой медицинской помощи. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минздрава Республики Дагестан.

"Под строительство больницы мэром Дербента уже выделен земельный участок. На начальном этапе помогают меценаты, в дальнейшем помощь окажет федеральный центр. Это будет современная многопрофильная больница с трехуровневой системой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в медицинском центре будет отделение патологии беременности, отделение реабилитации, а также отделение для оказания паллиативной помощи. Кроме того, будут предусмотрены инфекционный, кожно-венерологический и патологоанатомический корпуса, а также автопарк для скорой помощи. Помощь в больнице смогут одновременно получать как взрослые, так и дети.

"Строительство такого крупного, современного лечебного учреждения в Дербенте, поможет значительно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению. Наша задача - тщательно проработать этот вопрос, в том числе с учетом всех особенностей региона и возможных рисков, чтобы в будущем во время строительства объекта не возникло нештатных ситуаций" - приводит пресс-служба слова главы Минздрава республики Джамалудина Гаджиибрагимова.

Строительство современной многопрофильной больницы власти Дербента планируют за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы. В настоящее время в городе работает Дербентская центральная городская больница, которая с 1975 года размещена в типовом здании и является базовым лечебно-профилактическим учреждением в Южном Дагестане.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

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