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Ветхие сети водопровода аула Псыж в КЧР заменят в 2020 году

В этом году также планируют провести полное обновление водопровода в ауле Бесленей

ЧЕРКЕССК, 23 марта. /ТАСС/. Замену ветхих водопроводных сетей проведут в ауле Псыж Карачаево-Черкесии в 2020 году, общая протяженность новых сетей составит более 1,1 км, рассказали в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ауле Псыж Абазинского района пройдут работы по замене ветхих водопроводных сетей общей протяженностью 1153 км. В частности, будут заменены водопроводы по ул. Набережная, протяженностью 716 метров, по ул. Чикатуева (240 метров), ул. Победы (197 метров)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы будут проводиться по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Замену сетей планируют завершить до конца 2020 года.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в 2020 году планируется полное обновление водопровода в ауле Бесленей, где проживает более 3,5 тыс. человек. Будет проведено строительство нового водозабора с обеззараживающим устройством, строительство насосной станции, прокладка трубопровода протяженностью 19,3 км, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой жителей аула.

Ранее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов говорил, что к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируют обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.

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