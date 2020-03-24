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Лесные пожары на площади 727 га действуют в двух регионах Дальнего Востока

Леса горят в Хабаровском крае и Забайкалье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Лесные пожары во вторник действуют в Хабаровском и Забайкальском краях на площади 727 га, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана". За сутки в России ликвидировано девять пожаров на площади 237 га.

"На 00:00 мск 24 марта 2020 на территории Российской Федерации действовало 12 лесных пожаров на площади 727 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 10 пожаров на землях лесного фонда на площади 624 га (Забайкальский край), два пожара на землях лесного фонда на площади 103 га (Хабаровский край)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, за прошедшие сутки в России ликвидировано девять лесных пожаров на площади 237 га. Сейчас на тушении задействовано 250 человек и 59 единиц техники. Пожароопасный сезон открыт в 19 субъектах России, режим ЧС пока не вводился. Особый противопожарный режим действует на всей территории Карачаево-Черкесии, и в восьми муниципальных районах Краснодарского края.

В конце декабре 2019 года Рослесхоз сообщал, что с начала пожароопасного сезона в прошлом году на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайХабаровский край
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