Ситуационный центр по противодействию распространению коронавируса создали в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана создали ситуационный центр по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции, сообщила журналистам во вторник пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"По поручению главы Дагестана создан ситуационный центр по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции. 23 марта главе Дагестана Владимиру Васильеву презентовали его. Так, замначальника управления по информационной политике Минкомсвязи республики Эльмира Шейхова в ходе презентации рассказала, что центр позволяет связываться в режиме реального времени с любым руководителем муниципалитета, органа исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре будет "консолидироваться информация по текущей ситуации".

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Дагестане случаев заражения не зарегистрировано, ситуация находится под контролем оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса в республике.

В Минздраве Дагестана по вопросам COVID-19 работает горячая линия. Также горячая линия организована при муфтияте республики. В больницах, поликлиниках, по данным Минздрава региона, "обеспечена возможность быстрой диагностики возбудителя, подробных диагностических исследований, наличие противовирусных и других препаратов для лечения".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.