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75-летие Победы

Конкурс военных инсталляций, посвященный Великой Победе, пройдет в Пятигорске

Принять участие могут команды предприятий, образовательных учреждений, организаций разной формы собственности, общественных организаций города

ПЯТИГОРСК, 24 марта. /ТАСС/. Конкурс военных инсталляций "Война. Победа. Память", посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Пятигорске Ставропольского края. Участники должны подготовить художественную экспозицию на тему солдатского привала, семейной фотографии с фронтовиком или с другими подобными сюжетами, сообщили журналистам во вторник в управлении культуры городской администрации.

"В городе-курорте Пятигорске в рамках празднования 75-летия Великой Победы проводится конкурс военных инсталляций " Война. Победа. Память". Участникам предлагается создать инсталляцию военных лет, посвященную Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

По данным управления, основной темой конкурса станет воспроизведение событий войны и Великой Победы: солдатские привалы у костра с гармонистом, фотографии на фоне военной техники, встреча солдат-победителей на околице родной деревни, семейные фотографии с солдатами-фронтовиками в интерьере 1940-х годов и другие.

К участию в конкурсе допускаются команды предприятий, образовательных учреждений, организаций разной формы собственности, общественных организаций города. Заявки необходимо подать до 20 апреля. Вместе с заявкой участникам нужно прислать фотографию или эскиз оформления инсталляции с указанием размеров (площади), необходимых для ее размещения.

В годы Великой Отечественной войны Пятигорск был оккупирован немецко-фашистскими войсками, за 155 дней в городе было уничтожено около 3 тыс. мирных жителей, 800 человек угнали в Германию. Оккупанты разрушили 350 домов, в том числе лабораторию Бальнеологического института. 11 января 1943 года части 9 и 37-й армий освободили Пятигорск, и уже к концу года были вновь открыты все госпитали, функционировавшие до оккупации. В годы войны 22 тыс. пятигорцев ушли на фронт, все население города тогда составляло 60 тыс. человек.

Теги
Северный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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