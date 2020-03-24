СКФУ открыл дистанционные образовательные площадки для вузов Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим университетом Северного Кавказа, открыл доступ к своим образовательным онлайн-площадкам для вузов округа во время пандемии. Сотрудники СКФУ готовы помочь коллегам в переходе на дистанционное образование, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе университета.

"В СКФУ начала работу видеостудия записи онлайн-курсов для дистанционного обучения, в ней практически круглые сутки идет работа: создаются курсы, проводятся онлайн-лекции для студентов и школьников. Университет предоставил вузам, расположенным в регионах Северо-Кавказского федерального округа, доступ ко всем электронным ресурсам университета и готов оказать методическую помощь в переходе на дистанционное образование", - цитирует пресс-служба врио ректора Дмитрия Беспалова.

Ранее доступ к учебно-методическим материалам, видеолекциям, онлайн-курсам и научной литературе был только у коллектива университета и студентов. Преподавателям вузов Северного Кавказа бесплатно предоставляются учетные данные для доступа, университеты смогут использовать 139 образовательных курсов СКФУ. Сотрудники высших учебных заведений также могут дистанционно пройти повышение квалификации в области цифрового образования.

Сейчас в вузе идет подготовка для проведения промежуточной аттестации студентов в дистанционной форме, необходимые тестовые задания будут адаптированы для проведения экзаменов онлайн.