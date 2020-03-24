В Москве пройдет фестиваль "Дни культуры и спорта Ингушетии"

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в конце апреля провести в Москве фестиваль "Дни культуры и спорта Ингушетии". Посетителям расскажут об истории ингушей, туристическом потенциале региона, устроят выставки и показы документальных фильмов, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

"С 27 по 29 апреля в Москве пройдут Дни культуры и спорта Республики Ингушетия. Фестиваль ингушской культуры представит Ингушетию широкой публике как самобытный край с уникальной культурой и традициями. Запланированы показ документального фильма о спортивных и культурных обычаях ингушского народа, об историко-культурном наследии и туристическом потенциале региона, а также выставка изделий народных промыслов, фото и художественных картин, посвященных национальным видам спорта", - говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступают департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Министерство по физической культуре и спорту Ингушетии.

"Несмотря на пандемию коронавируса, Дни культуры и спорта департамент Москвы решил не отменять, мероприятие не будет таким массовым. Дни культуры проводились и ранее, но в этот раз мы впервые будем рассказывать и о спорте, о проводимом в СКФО фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который зародился именно в нашем регионе и был запущен Ингушетией", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ежегодно проводится в одной из столиц кавказских регионов. Его задача - содействовать сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укреплению и дальнейшему развитию межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа. В 2019 году десятый, юбилейный фестиваль прошел в Грозном, победителем фестиваля стала Чеченская Республика, второе место занял Дагестан, третье - Ингушетия. В 2020 году фестиваль примет Карачаево-Черкесская Республика.