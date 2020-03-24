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Справочник памятников истории Южной и Северной Осетии впервые издадут во Владикавказе

В него войдут более 1500 памятников истории и культуры, которые находятся на территории двух республик

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Археологи и историки Северной Осетии составят справочник памятников истории и культуры Северной и Южной Осетии, который будет выпущен во Владикавказе в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета по охране культурного наследия региона Эмилия Агаева.

"Это беспрецедентная работа. Справочник памятников истории и культуры будет издан впервые в 2021 году. При этом в перспективе он будет дополняться по мере выявления новых памятников", - сказала Агаева.

В справочник войдут более 1500 памятников истории и культуры, которые находятся на территории двух республик.

Над его созданием в настоящее время работает институт археологии Северной Осетии, государственное бюджетное учреждение "Наследие Алании", комитет по охране и использованию объектов культурного наследия республики.

В дополнение к справочнику будет также создана интерактивная карта.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

Теги
РоссияЮжная ОсетияСКФОСеверная Осетия
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