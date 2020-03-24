В Ростовской области рассекретили ранее неизвестные данные о действиях нацистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Ранее неизвестные документы о действиях нацистов во время оккупации рассекретили в Ростовской области. Об этом журналистам во вторник рассказала руководитель регионального отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

"Если мы говорим о том документе, который рассекречен и представлен вам сегодня, это дело 1 о злодеяниях немецко-фашистских войск на территории Ростовской области, опись 4 том 4. Дело в себя включает 273 листа, начато оно в феврале 1943 года, закончено в сентябре 1943 года. Материалы этого дела впервые вводятся, то есть они только-только рассекречены, и экспертная группа - первая, которая имеет возможность работать с материалами этого архива. Мы сейчас приступаем к плотной работе с этими материалами", - сообщила она.

По ее словам, дело представляет собой подшитые документы, письма, отчеты, выдержки из допросов свидетелей, участников, распоряжения, докладные записки со свидетельскими показаниями, которые были взяты в районах Ростовской области по указанию управления НКВД после оккупации в 1943 году. Специалист отмечает, что ценность документов состоит в том, что они носят очень подробный характер, а также в привязке к конкретной территории.

"На страницах этого дела представлены привязки к местности, где расстреляны мирные жители, количество расстрелянных жителей по разным районам, в деле [есть] свидетельские показания, они достаточно подробные, методы, которыми нацисты, скажем так, обращались с мирным населением в этот период, практически по каждому району Ростовской области. Кроме всего прочего, характерной особенностью этого дела является то, что органы НКВД старались очень добросовестно зафиксировать те проявления зверств, которые проходили на территории Ростовской области во время оккупации", - подчеркнула она.

По следам оккупации

Пономарева пояснила, что из рассекреченных документов видно, против каких категорий граждан были направлены действия нацистов. "Дети, молодежь <…> Вот тут упомянута шахта Красина, то место, где достаточно большое количество мирных граждан было уничтожено, и угон на работы в Германию 2 тыс. 47 человек вписан", - рассказала специалист.

Еще одна важная особенность документа - он был составлен практически сразу после описанных в нем фактов, в том числе расстрелов мирных жителей. "После оккупации содержатся цифры, фамилии, особенно цифры, которые, конечно, нужно верифицировать, нужно сопоставить с уже имеющимися данными, но, тем не менее, количество расстрелянных сразу непосредственно по следам оккупации, это тоже очень важный исторический источник", - сказала она.

Представитель Российского исторического общества также рассказала и о других документах, которые только вводятся в научный оборот, в том числе о поджоге тюрьмы в Ростове-на-Дону, а также о расстреле 72 пионеров в Морозовском районе Ростовской области. "Позвольте также обратить ваше внимание на один из документов <…> О расстреле 72 пионеров там есть, что привезли из гестапо пионеров, 72 человека, и их расстреляли, соответственно, предварительно издевательства происходили, и там есть такой факт, что вместе с ними приехал вожатый, который поделил на всех перед расстрелом хлеб, вот это первый документ, один из тех документов, которые ранее были неизвестны, это Морозовский район и, конечно, это новый документ, который вводится в научный оборот", - рассказала Пономарева.

Без срока давности

Как рассказал председатель комитета по молодежной политики Ростовской области Юрий Лескин, работа по рассекречиваю документов проводилась в рамках федерального проекта "Без срока давности". "Проект крупный, федеральный, и Ростовская область, как одна из территорий, которая подверглась оккупации, естественно, входит в список первоочередных субъектов, где данные работы проводятся наиболее активно в год 75-й годовщины Победы, он же Год памяти и славы <…> Помимо этого дела, изучено еще порядка 300 тыс. архивных листов и материалов", - сказал он.

Заместитель директора ГКУ Ростовской области "Центр документации новейшей истории" Людмила Левендорская рассказала, что в регионе также ведется работа по оцифровке исторических документов и свидетельств. "Фонд ростовской чрезвычайной областной комиссии был рассекречен в прошлом году, потому что это очень востребованный фонд. Сейчас он находится на оцифровывании, то есть все дела в основном расшиты, чтобы потом можно было предоставлять, так как дела, листы, ветхие, некоторые составлены даже на газетах", - сказала она, подчеркнув, что в девяти городах и 54 районах Ростовской области во время оккупации было уничтожено, расстреляно, повешено, замучено, угнано в рабство, погибло при бомбардировках, совершены акты насилия над более 182 тыс. человек.