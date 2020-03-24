На Ставрополье отремонтируют путепровод, построенный почти полвека назад

ПЯТИГОРСК, 24 марта. /ТАСС/. Путепровод, построенный почти 50 лет назад, отремонтируют в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В этом году Минераловодский городской округ получил более 81 млн рублей на ремонт дорог на пяти улицах и на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в створе улиц Железноводская и Ломовая в городе Минеральные Воды. Этот путепровод соединяет между собой две части города. Ежедневно здесь проезжает почти 3,5 тыс. автомобилей в час, но с момента строительства в 1971 году его ни разу не ремонтировали", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за годы эксплуатации путепровод практически разрушился, из-за чего передвижение по нему для жителей и гостей города стало небезопасным. Теперь здесь установят основу будущего нового путепровода - береговые и промежуточные опоры. После этого появятся пролетные строения, на которых обустроят мостовое полотно. Затем построят новые барьерные ограждения, лестничные сходы, освещение, тротуары, а также пересечения и примыкания.

"Для сохранения нового дорожного полотна обеспечат водоотвод с проезжей части. Проведут и антисейсмические работы для увеличения срока службы нового путепровода. Протяженность строительного участка - более 700 м. Завершить все работы планируется в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания ремонта средняя интенсивность движения повысится до 5 тыс. автомобилей в час.

Помимо этого, по информации ведомства, в Минеральных Водах отремонтируют в этом голу участки дорог по улицам Бибика, Буачидзе, Горького, Сельской и Радужной. Протяженность ремонта здесь - более 4 км. Средства на все работы распределены из дорожного фонда края.