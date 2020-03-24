Ростовские поисковики изучат описанные в рассекреченных ФСБ документах захоронения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Поисковики обследуют пять мест в Ростовской области, на территории которых, по информации рассекреченных ФСБ архивов, находятся захоронения убитых нацистами во время оккупации региона. Об этом во вторник журналистам рассказал руководитель ростовского отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движения России" Владимир Щербанов.

"Мы определили пять первых мест в Ростовской области, где будут в первую очередь работать поисковики", - сообщил он.

Щербанов пояснил, что речь идет о Ростове-на-Дону, работы на территории которого затрудняются жилой застройкой. "Кроме Ростова это город Шахты, шахта Красина <…> Если мы раньше считали, что на шахте Красина погибло около 3,5 тыс. мирного населения и небольшая часть их них это были все-таки военнослужащие или те кто остался в 1941-1942 году на территории оккупированных Шахт, то на сегодняшний день мы уже склоняемся к другой цифре, - что в районе шахты Красина погибло или было умерщвлено до 6 тыс. мирного населения. Это не только сама шахта, это находятся карьеры, балки рядом, вот сейчас будет проверка непосредственно на них", - отметил он.

Кроме того, поисковики проведут работу и на территории Новошахтинска, так как согласно рассекреченным архивам, в районе старого аэродрома города находятся захоронения порядка 1,3 тыс. человек. "По архивным документам обнаружилось два крупных массовых места гибели гражданского населения, где будем проводить работы. Самое интересное, например, что один из объектов - о нем не знали даже местные жители, что там, по архивным данным, мы знаем, порядка 23 ям в районе старого аэродрома. На сегодняшний день там нет даже памятника", - пояснил специалист, добавив, что архивные документы также рассекретили данные о захоронениях в Миллеровском районе.

"Насколько эти цифры будут точны - мы не исключаем, что они будут пополняться. <…> Наши поисковые отряды, мы будем поводить работы, проверять и при обнаружении останков, наша задача в рамках этого проекта ["Без срока давности"] - это мы вызываем наших коллег из Следственного комитета, из управления ФСБ и МВД и уже совместно проводим подъем останков с фиксацией того, как эти люди погибли, в каких условиях и по какой причине", - отметил Щербанов.

Поисковик также отметил, что рассекречивание архивных документов очень важно для поискового движения, так как очень часто поисковики обнаруживают захоронения, которые не находят документального подтверждения. "Одним из наиболее ярких примеров, наверное, было то, что более десяти лет назад нам пришлось выехать в Сальский район на территорию кирпичного завода, нас вызвала администрация, потому что обнаружила останки людей, предполагали, что это остатки военнослужащих, но, когда мы стали работать, оказалось более 130 человек было поднято.

И в ходе работ мы поняли, что идут останки мужчин, но большинство - останки женщин и около 30 останков детей. Возраст - от одного года. Документов мы не имели. Мы подняли, запротоколировали все данные, и вот видимо сейчас нам придется вернуться на те места, потому что наши коллеги установили, что имеется информация по Сальскому району, по кирпичному заводу, о 21 яме", - рассказал он, подчеркнув, что во время прошлых работ специалисты подняли только одну яму.



Ранее заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов заявил, что поисковые работы, а также работа с рассекреченными документами ведется в рамках реализации федерального проекта "Без срока давности". Всего с начала 2020 года специалисты уже проанализировали около 300 тыс. рассекреченных документов.