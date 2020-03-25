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ФРДВ вложит в создание системы с данными о лесной отрасли ДФО около 300 млн рублей

Она позволит перевести взаимодействие государства и бизнеса в лесной сфере в электронный формат
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) направит на создание портала лесвосток.рф и его поддержание в течение трех лет порядка 300 млн рублей. Об этом говорится в справочных материалах фонда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Затраты Фонда развития Дальнего Востока и Арктики на создание портала услуг в области лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности Дальневосточного федерального округа и его поддержание в актуальном состоянии в течение трех лет составят около 300 миллионов рублей", - сообщается в материалах.

В понедельник был опубликован подготовленный ФРДВ совместно с Минвостокразвития проект федерального закона о проведении на Дальнем Востоке эксперимента в лесной отрасли. Он предполагает создание федеральной информационной системы, которая будет интегрировать сведения всех ведомств и уровней о лесном хозяйстве. На ее базе будет сформирован интернет-сервис лесвосток.рф с данными по отрасли на Дальнем Востоке и услугами для инвесторов.

Система поможет перевести взаимодействие государства и бизнеса в лесной сфере в электронный формат. Так, онлайн-сервис позволит инвесторам выбирать лесной участок на интерактивной карте и получать право пользования им с помощью электронных аукционов. Механизм должен ускорить выдачу участков втрое.

Сделки с древесиной также предполагается перевести в цифровой формат - портал будет интегрирован с электронной биржей. Автоматизированная информационная система позволит контролировать цепочки сделок и управлять ими, что повысит прозрачность отрасли.

В августе 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в макрорегионе может быть внедрена экспериментальная система управления лесами. Согласно подготовленному проекту федерального закона, эксперимент должен продлиться пять лет.

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РоссияДальний Восток
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