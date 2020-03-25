Школы на Дальнем Востоке с небольшим числом учеников оставят на очном обучении

ТАСС, 25 марта. Власти дальневосточных регионов готовятся к переводу школьников на дистанционное обучение после окончания весенних каникул. Однако часть общеобразовательных учреждений останется на очном или частично очном обучении из-за малочисленности или отсутствия интернета у школьников, сообщили ТАСС в правительствах субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Российские школьники с 23 марта ушли на весенние каникулы, которые из-за эпидемиологической ситуации продлятся для многих до 12 апреля. По рекомендации Министерства образования РФ, часть школ в это время перейдет на дистанционное обучение.

"Главная задача сейчас заключается в том, чтобы разобщить детей, не допускать их массового скопления, а не в переводе всех на дистанционное обучение. Поэтому если в какой-то деревне есть школа на 30 человек, то им "размажут" расписание (перераспределят уроки так, чтобы не допускать скопления учащихся)", - сказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. По ее словам, в регионе много маленьких сельских школ с небольшим числом учеников. Как правило, такие учреждения не готовы перейти на электронную работу.

Родителей школьников на Сахалине попросили сообщить о готовности к переводу детей на дистанционное обучение, так как не у всех семей есть компьютеры и доступ к качественному интернету. "Условно, в классе 30 человек. Из них, например, 25 детей могут обучаться дистанционно, а пять - нет. Для таких пяти человек будут организованы очные занятия", - объяснила Киктева.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, с учетом того, что скорость интернета в некоторых поселениях недостаточна, либо его вообще нет, власти региона разрабатывают альтернативные способы организации учебы. Так, в школе поселка Аносовский Тындинского района нет интернета, а занятия посещают только три ученика младших классов. Поскольку и миграционных потоков в поселке тоже нет, переводить детей на дистанционное обучение, по мнению властей, не нужно.

Переводом школьников на дистанционное обучение озадачены и на Камчатке. "Классным руководителям поручено оперативно связаться с родителями и выяснить, насколько семьи школьников готовы к дистанционному обучению. У совсем небольшого процента камчатских семей нет такой возможности, вопрос с ними будет прорабатываться в индивидуальном порядке", - отметили в краевом Минобразования.

Родительские вопросы

"После каникул мы должны перейти на дистанционного обучение, но пока учителя нам ничего не могут сказать о том, как именно это будет происходить. Пока наши дети отдыхают, мы не будем их загружать репетиторскими занятиями на каникулах. А вот дальше, если окажется, что дистанционное обучение неэффективно, будем думать, как подтягиваться", - рассказала мать двоих школьников первого и четвертого класса из Приморья Ксения Лепская.

Родители и учителя надеются, что новшество не отразится на качестве образования. "Преподаватели будут видеть выполнение домашнего задания, все, что делает ученик в электронной рабочей тетради. Поэтому, говорят, что беспокойств по поводу присутствия ребенка на виртуальном занятии нет. Но одно дело, когда у тебя уже взрослый ребенок, а другое - маленький. Как он будет один находиться весь день дома, еще и учиться? Пока не представляем, как это будет выглядеть", - сказала жительница Южно-Сахалинска Марина Рыбакова, чья дочь учится в четвертом классе.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду проверил работу дистанционного обучения в регионе. Он отметил, что при таком режиме мало времени уделяется на объяснение ученикам той или иной темы, и посоветовал проводить дополнительные консультации, например, с помощью Skype. Но, по словам учителей, сложность заключается в том, что младшеклассники не смогут выходить в сеть в отсутствии родителей.

Сблизиться с детьми

Проводить больше времени со своими детьми - полезная практика, считает уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Она призвала родителей использовать вынужденные каникулы, чтобы наладить и укрепить контакт с детьми.

"Я прошу <...> провести это время, эти каникулы, в тесном взаимодействии с детьми, общаться с ними, придумывать какие-то совместные [игры], конкурсы, то, что позволит покреативить внутри семьи. <...> К родителям просьба: в связи с тем, что вводится дистанционное обучение, новая для нас форма, позаботьтесь о том, чтобы у ребенка было безопасное рабочее место, <...> объясните ему, что можно и что нельзя делать", - сказала Романова журналистам.