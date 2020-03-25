В Северной Осетии к сентябрю благоустроят общественные территории в четырех селах

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют благоустроить четыре общественные территории в Дигорском районе по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2020 году. Об этом сообщили в пресс- службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В 2020 году в Дигорском районе запланировано благоустройство четырех общественных территорий, расположенных в селах Кора-Урсдон, Карман-Синдзикау, Дур-Дур и в станице Николаевская. На благоустройство в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" направят 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас в Дигорском районе выбирают подрядчика. После подготовки необходимых документов начнутся работы, которые будут завершены к первому сентября.

В 2020 году планируется обновить 33 общественных и 124 дворовых территорий, что превышает показатели 2019 года в два раза. В реализации участвуют все районы республики, общий бюджет проекта более 210 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.