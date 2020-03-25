В Грозном открылся первый волонтерский центр помощи во время пандемии

ГРОЗНЫЙ, 25 марта. /ТАСС/. Первый волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с новым коронавирусом открылся в Грозном на базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия". К работе центра уже привлечены около тысячи волонтеров со всей республики, сообщили в среду в пресс-службе партии.

"Все добровольцы являются членами и активистами "Единой России". Однако мы готовы пополнять ряды - для этого на сайте Чеченского регионального отделения партии начал работу раздел волонтерского центра. Здесь же жители могут оставить заявку для оказания им адресной помощи", - приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения партии и спикера парламента республики Магомеда Даудова.

По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Чечни Асет Муртазалиевой, на карантине под особым наблюдением в регионе находятся 447 человек.

"Накануне на заседании регионального оперативного штаба была дана настоятельная рекомендация лицам старше 65 лет на самоизоляцию. Сегодня главная задача волонтеров - это адресная помощь в содействии покупке продуктов первой необходимости и лекарственных препаратов, чтобы они лишний раз не выходили на улицу. Также очень важно при выявлении случаев нарушения самоизоляции, находящихся на карантине, сообщать в структуры МВД, Роспотребнадзора и медицинским работникам", - сказала Муртазалиева.

Как сообщалось ранее, в Чечне один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Четверо госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, для окончательного заключения тесты направлены в Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирск.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.