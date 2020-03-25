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Дагестану на реализацию программы "Чистая вода" выделят 2,2 млрд рублей за два года

Региону до 1 сентября необходимо в Минстрой РФ весь пакет документов

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральные власти намерены выделить Дагестану 2,2 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология" в 2021-2022 годах, сообщается в среду на странице администрации правительства Дагестана в Instagram.

"В среду, 25 марта, под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание по вопросу реализации национального проекта "Экология" в субъектах РФ, входящих в состав СКФО. В рамках совещания заместитель министра строительства РФ Максим Егоров сообщил, что в проекте бюджета РФ на 2021 год для Дагестана предусмотрены 900 млн рублей на реализацию федерального проекта "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология", на 2022 год эта сумма увеличится и достигнет 1 млрд 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Егоров в ходе совещания прочеркнул, что региону до 1 сентября необходимо в Минстрой РФ весь пакет документов. "Чтобы мы отправили его в Минэк, и тогда вы уже в этом году смогли бы объявить конкурс под объекты 2021 года", - приводятся слова Егорова на странице.

В рамках национального проекта "Экология" республика в 2019 году принимала участие в четырех проектах, уточняется в сообщении. По федеральному проекту "Чистая вода" общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в 2019 году, составил 143,5 млн рублей. Завершено строительство пяти объектов водоснабжения.

"Учитывая острую проблему с обеспечением населения республики качественной питьевой водой, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено 1,9 млрд рублей на строительство 48 объектов водоснабжения, что в итоге это позволит улучшить ситуацию с водоснабжением около 500 тыс. человек. В 2020 году в рамках указанной республиканской программы запланировано строительство 62 объектов, на эти цели в бюджете республики предусмотрено 3,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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