"Россети Северный Кавказ" направит более 300 млн рублей на ремонт подстанции в КБР

НАЛЬЧИК, 25 марта. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" инвестируют более 300 млн рублей в реконструкцию одной подстанции в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). В планах отремонтировать объект на водозаборе в Нальчике - столице региона, где проживает около 260 тыс. человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании.

"Специалисты "Россети Северный Кавказ" приступили к реализации программы реконструкции одного из важнейших в структуре электроснабжения Нальчика объекта - подстанции 110/6 кВт "Водозабор". В техническое перевооружение подстанции компания "Россети Северный Кавказ" инвестирует более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Объект, который обеспечивает электроэнергией основной водозаборный узел питьевой воды Нальчика, по сути будет построен заново. "Действующее оборудование устарело морально и нормативно - подстанция "Водозабор" была введена в эксплуатацию в 1987 году, резерв имеющейся мощности составляет около 3,5 МВт. Объект обеспечивает энергоресурсом и предприятия, расположенные в промышленной зоне Чегемского района, также подстанция "Водозабор" питает целый ряд небольших трансформаторных подстанций", - добавили в компании.

В течение двух лет на территории питающего центра будет построено новое административное здание, будет приобретен и смонтирован полный перечень электротехнического оборудования для обеспечения номинальной мощности 110/6 кВт, почти все приобретаемое оборудование - российского производства.

Строительство новой подстанции взамен устаревшей обеспечит уменьшение потерь, сведет к минимуму риск аварийных отключений и обеспечит не только стабильность электроснабжения, но и растущий спрос на электроэнергию в Нальчике, считают энергетики.

Компания "Россети Северный Кавказ", функционирующая в секторе электроэнергетики РФ, операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории СКФО в шести филиалов.