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75-летие Победы

На Чукотке отреставрируют мемориал погибшим летчикам воздушной трассы "Аляска - Сибирь"

Работы ведутся при поддержке окружного правительства и Министерства обороны России

АНАДЫРЬ, 26 марта, /ТАСС/. Мемориал погибшим летчикам функционировавшей в годы Великой Отечественной войны воздушной трассы "Аляска - Сибирь", расположенный неподалеку от чукотского поселка Эгвекинот, отреставрируют ко Дню Победы. Об этом ТАСС сообщила ведущий советник-эксперт комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Елена Рогозина.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент страны Владимир Путин объявил 2020 год в России - Годом памяти и славы. На Чукотке пять мемориалов, посвященных событиям самой кровопролитной войны в истории человечества, и один из них - монумент погибшим летчикам воздушной трассы "Аляска-Сибирь". Это - часть авиатрассы по перегонке американских самолетов, которые США поставляли в СССР во время Второй мировой войны по договору ленд-лиза. Было изучено несколько различных маршрутов, и выбран путь через Берингов пролив, центральные районы Чукотки и Якутии до Красноярска, откуда авиатехника шла на запад уже по железной дороге. Перегон по воздушной трассе проходил в очень сложных условиях: летчикам приходилось вести машины в туманах, морозах.

"Мы стараемся поддерживать все объекты культурного наследия, посвященные Великой Отечественной Войне в надлежащем состоянии, тем более, что у нас в округе их не так много - всего пять. Мемориал погибшим летчикам трассы "Аляска - Сибирь" подкрасим, посмотрим, в каком он состоянии после зимы, сделаем все необходимое, чтобы монумент выглядел достойно", - рассказала ТАСС Елена Рогозина.

Она добавила, что работы по реставрации мемориала ведутся при поддержке окружного правительства и Министерства обороны России. Всего в авиакатастрофах во время перегонов самолетов была потеряна 81 машина, погибло 115 человек.

Поселок Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах южнее Полярного круга. Расстояние до Анадыря - около 150 км.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток75-летие Победы
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