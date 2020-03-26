На Сахалине по нацпроекту в 2020 году планируют трудоустроить более 120 женщин с детьми

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году трудоустроить после переобучения и повышения квалификации не менее 120 женщин, воспитывающих детей в возрасте до семи лет. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель правительства региона.

С 2020 года по нацпроекту "Демография" в России стартовала программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми до семи лет за государственный счет. На прошлой неделе Минтруд РФ назвал журналистам перечень предлагаемых профессий. В него вошли специальности, связанные с информационной безопасностью, проектированием и дизайном пользовательских интерфейсов, флористикой, менеджментом, бухгалтерской деятельностью и другие. Было решено, что каждый регион самостоятельно организует переобучение и повышение квалификации по востребованным на рынке труда специальностям.

"В течение 2020 года пройдут переобучение или повысят квалификацию не менее 177 женщин с детьми. Ожидается, что не менее 70% из них приступят к трудовой занятости в течение года", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, новая программа позволит постоянно проживающим в регионе женщинам в периоды, когда они фактически не работают, пройти переобучение или переподготовку за счет средств федерального и регионального бюджетов. Действие программы распространяется на находящихся в декрете матерей с детьми до трех лет, а также на безработных женщин с детьми в возрасте до семи лет с выплатой стипендии.

"Сейчас в Сахалинской области уже приступили к обучению 76 женщин с детьми дошкольного возраста: 59 направлены на переобучение, 17 - на повышение квалификации. Завершили обучение четыре человека. Поскольку мероприятие по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми только начало реализовываться, о значительных результатах пока говорить рано. Но мы предполагаем, что программа будет способствовать повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, а также позволит им совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями", - сказали в правительстве региона.

В регионе женщины переобучаются и повышают квалификацию по 20 специальностям и образовательным программам.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.